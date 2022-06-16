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Европа приготовилась спасать экономику по-новому

CNBC: ЕЦБ планирует бороться с фрагментацией еврозоны и подорожанием заимствований

Фото: Pavel Golovkin / AP

Европейский центробанк (ЕЦБ) приготовился спасать региональную экономику от последствий пандемии коронавируса и преодоления нынешнего кризиса и объявил о планах создать новый инструмент для этого, пишет CNBC.

Главная цель, которую перед собой ставит руководство ЕЦБ, — борьба с фрагментацией еврозоны. В заявлении регулятора говорится, что правительства некоторых стран еврозоны сталкиваются с проблемой слишком дорогих заимствований, несвойственной для остальной части объединения.

«Такая ситуация способствует неравномерному распределению нашей денежно-кредитной политики между юрисдикциями», — отмечается в релизе ЕЦБ. Так, доходность итальянского госдолга в середине июня превысила четыре процента годовых.

Высокая доходность облигаций для некоторых стран усугубляет положение, в котором оказался регулятор, вынужденный начать ужесточение денежно-кредитной политики и повышение базовой ставки. Ожидается, что первое за десятилетие повышение ставки произойдет на заседании в июле.

Основой нового подхода ЕЦБ должно стать гибкое реинвестирование доходов по облигациям, которые он массово приобретал в рамках экстренной программы поддержки экономики в связи с пандемией. По словам члена исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шанель, одним из главных орудий в борьбе с фрагментацией остается наличие единой европейской валюты.

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Платон Щукин
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