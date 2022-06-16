В России открылся кемпинг по соседству со знаменитой усадьбой и конюшней

Под Торжком в Тверской области открылся новый кемпинг «На поле круг»

Под Торжком в Тверской области в двух часах езды от Москвы открылся кемпинг «На поле круг». Палаточный городок расположен по соседству с конным двором, старинной усадьбой и сосновым лесом.

Авторы проекта — создатели первого городского глэмпинга Moscow Escape, который два сезона подряд успешно работал на крыше столичного «Авиапарка». «Этим летом мы объединились с конным двором Раек, расположенным в живописном месте Тверской области, недалеко от города Торжок», — говорится в описании на сайте кемпинга.

Посетители кемпинга могут провести целый уикенд в старинном Торжке — одном из древнейших русских городов, центре родовых усадеб и русского классицизма — прогуляться среди монастыре и соборов, рассмотреть колокольни-маяки и местные пирамиды. Гостям по предварительной договоренности могут также предложить частного экскурсовода по города. В получасе езды от кемпинга находятся водопад, знаменитая могила музы Пушкина и музей деревянного зодчества «Василево».

На территории кемпинга доступны пять палаток из Бельгии, изготовленные из дышащей ткани, не пропускающей влагу и защищающей от солнца. В каждой палатке могут разместиться до трех человек. В них также есть электричество, розетки, матрас, тумбочки, столы, подушки и много текстиля. Две палатки посвящены наследию великой немецкой архитектурной школы Баухаус. В них находятся культовые предметы, вдохновленные ее работами, в том числе геометрический текстиль, штабелированные столики, копии постеров с рисунками студентов.

По соседству с кемпингом расположена усадьба XVIII века Знаменское-Раек, построенная по заказу богатого сенатора Федора Глебова, и конный двор «Раек», где живут лошади, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Многие кони пострадали от спортивных травм, и гости кемпинга могут помогать персоналу ухаживать за животными, гулять с ними, гладить, фотографироваться и кормить.

«Мы придерживаемся одного простого правила: «Ты можешь делать все что хочешь: выглядеть как угодно, любить странную музыку, быть любой веры и сексуальной ориентации. Главное — не нарушать ничьи границы», — отмечают авторы проекта.