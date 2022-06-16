«МегаФон» инвестирует в цифровое развитие Новосибирской области

«МегаФон» свыше 1,6 миллиарда рублей вложит в цифровизацию Новосибирской области

«МегаФон» и правительство Новосибирской области в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о развитии телеком-инфраструктуры региона.

Соответствующее соглашение подписано генеральным директором «МегаФона» Хачатуром Помбухчаном и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Сотрудничество будет направлено на модернизацию и расширение сетей связи, внедрение инновационных цифровых решений для социально-экономического развития региона.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровой инфраструктуры и расширение зоны покрытия LTE в Новосибирской области. Уже до конца 2022 года «МегаФон» модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах области, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тысяч человек.

«Новосибирская область всегда была для "МегаФона" одним из ключевых регионов. Именно здесь в 2012 году мы впервые в России запустили сеть 4G, а спустя 10 лет в Новосибирске, впервые за Уралом, протестировали технологию 5G и подготовили сеть к новому стандарту. Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», — отметил Хачатур Помбухчан.

В рамках соглашения «МегаФон» создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Внутри сооружения «МегаФон» установит 300 indoor-антенн: не только на арене, но также в служебных и тренировочных помещениях. Мощности установленного оборудования хватит, чтобы единовременно обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тысяч зрителей. «МегаФон» выступит на объекте «якорным» оператором и реализует специальное техническое решение, которое позволит другим телеком-компаниям подключить свое оборудование к системе.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области включает строительство инфраструктуры связи еще на одном крупном спортивном объекте — волейбольном центре «Локомотив-Арена», вмещающем 5 тысяч зрителей. Кроме того, «МегаФон» обеспечит современными цифровыми технологиями ключевой транспортный авиахаб Сибири — новый международный терминал аэропорта «Толмачево».

