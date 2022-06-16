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В России приготовились разработать налог для майнеров

Министр энергетики Шульгинов рассказал о разрабатываемом налоге для майнеров

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минэнерго приготовилось разработать новый налог, которым будут облагаться майнеры криптовалюты, рассказал глава ведомства Николай Шульгинов, которого цитирует РБК.

Интерес Минэнерго к майнерам обусловлен тем, что они являются крупными потребителями электроэнергии. «Такие предприниматели при работе пользуются дешевыми льготными потребительскими энергетическими тарифами, что неправильно. Цель регулирования, введение ОКВЭДа для майнинга как вида деятельности и определение налоговой базы для этого», — отметил Шульгинов.

По его словам, в обсуждении нового налога участвуют представители бизнеса, а курирует его замминистра Павел Сниккарс. Ранее на одной из таких встреч был представлен проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих введение специального сбора за потребление электроэнергии при «осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности с использованием информационных систем на основе распределенного реестра».

Ожидается, что объектом нового налога станет потребленная в процессе майнинга электроэнергия. Ставка будет установлена из расчета за один киловатт-час, потребленный в отчетном календарном месяце.

Ударная волна


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Платон Щукин
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