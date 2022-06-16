Россиянам разрешили выводить валюту за границу по-новому

Глава ЦБ: инвесторам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

Российским инвесторам разрешили зачислять полученные от продажи иностранных акций средства на зарубежные брокерские счета без получения одобрения правительственной комиссии. О новом способе вывода валюты за границу рассказала на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит The Bell.

«Буквально на днях Правительственная комиссия решение приняла, про которое рынок спрашивал — а вот выплаты по иностранным акциям можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя. Я так понимаю, что это решение принято», — сказала Набиуллина. Она добавила, что такая мера стала очередным шагом по ослаблению валютных ограничений.

Согласно президентскому указу №79 валютным резидентам раньше было запрещено направлять валюту на свои иностранные брокерские счета без разрешения Министерства финансов. Позже в качестве исключений инвесторам одобрили зачисление средств от купонов и дивидендов на зарубежные счета.

Валютными резидентами России признаются все россияне, а также иностранные граждане с видом на жительство в России. Они обязаны декларировать зарубежные счета и соблюдать запрет на совершение валютных операций между валютными резидентами России.

В ходе ПМЭФ глава ЦБ также рассказала о невозможности снять ограничения на наличную валюту при санкциях. Набиуллина указала, что ограничения «вводились не потому, что кому-то этого захотелось, а потому, что были введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну». Также во время своего выступления Набиуллина пообещала, что доллар и евро в России запрещены не будут и россияне сохранят свои валютные вклады. Также она призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.