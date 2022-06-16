Патологоанатома заподозрили в получении миллионной взятки от ритуальщика

В Самаре патологоанатома отправили в СИЗО за получение взятки за продажу данных о покойных

В Самаре врача-патологоанатома одного из медучреждений города заподозрили в получении взяток от представителей фирм, оказывающих ритуальные услуги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В деле фигуранта, которого ранее уличили в получении 840 тысяч рублей за продажу данных о покойных, появился новый эпизод. По данным следствия, в период с мая 2018 по февраль 2021 года патологоанатом получил более миллиона рублей от предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг; за вознаграждение он обещал предоставлять ему сведения о россиянах, умерших в больнице, проводить вскрытия и выдачу тел умерших для захоронения в согласованные с взяткодателем дату и время, а также выдавать свидетельства о смерти неуполномоченным лицам.

Деньги бизнесмен отправлял врачу на карту после того, как с родственниками покойных заключали договора на оказанию ритуальных услуг. Позже правоохранители задержали фигуранта и поместили его в СИЗО. Также был задержан и ритуальщик, в отношении него возбудили дело по статье 291 («Дача взятки, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.