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Будущие моряки пройдут на шлюпках по маршруту Петра I в Калининградской области

В Калининградской области будущие моряки отправятся в поход на шлюпках по маршруту Петра I

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Калининградской области будущие моряки пройдут на шлюпках по историческому маршруту, которым в XVII веке ходил российский император Петр I. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель директора музея Мирового океана Алексей Буданов.

По его словам, участие в походе примут более 70 курсантов Балтийского ВМИ и Нахимовского училища, кадетов морского корпуса и Пионерской школы, учеников школы Полесска, студентов БФУ имени Канта, а также представителей клубного объединения Музея Мирового океана «Юный моряк». Предполагается, что на маломерных судах они преодолеют несколько рек региона и Куршский залив.

«Они пройдут по маршруту, которым в конце XVII века воспользовался молодой царь Петр I во время остановки в Кенигсберге Великого посольства на пути в Западную Европу. Во главе морского отряда идет историческое музейное судно — куренас "Русна", парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем», — пояснил Буданов.

Он уточнил, что общая протяженность маршрута составит более 160 километров. При этом во время похода его участники смогут не только получить практические навыки управления маломерными судами, но и узнать об истории региона, а также прослушать тематические лекции.

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Варвара Кошечкина
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