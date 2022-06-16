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В Нижнем Новгороде открылась ярмарка народных художественных промыслов

На ярмарке промыслов в Нижнем Новгороде объяснят технологию изготовления продуктов питания

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде открылась ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства — она проработает до 31 июля. Об этом пишет KP.RU.

Как рассказал директор департамента развития предпринимательства городской администрации Александр Симагин, мероприятие проводится в одном из самых посещаемых мест Нижнего Новгорода. «А значит — это поддержка предпринимателей, которые представляют здесь свою продукцию», — отметил он.

Для жителей и гостей города организуют мастер-классы, на которых объяснят технологию изготовления локальных продуктов питания.

Ранее, 14 июня, в Нижнем Новгороде стартовала ежегодная благотворительная акция «Спешите делать добро». Первый этап включает сбор средств на фандрайзинговой платформе «800 добрых дел». В рамках второго этапа известные жители города примерят роль официантов и будут информировать посетителей об акции.

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Мария Гейн
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