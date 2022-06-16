В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube

Гендиректор Positive Technologies заявил, что Rutube взломали за два месяца до сбоя

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов раскрыл детали взлома российского видеохостинга Rutube. Хакеры проникли в систему Rutube за два месяца до массового сбоя сервиса и все это время изучали инфраструктуру видеохостинга, сообщил он газете «Ведомости».

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — заявил эксперт по кибербезопасности. Злоумышленники не преследовали коммерческих целей, добавил он.

При этом до 9 мая, когда произошел масштабный сбой в работе видеохостинга, киберпреступники не проявляли себя, добавил Баранов. По его словам, им потребовалось время для изучения внутреннего функционирования сервиса.

По словам эксперта, атака могла привести к гораздо более тяжелым последствиям, однако этому помешала IT-служба сервиса. Сотрудники Rutube заметили воздействие на элементы инфраструктуры и сразу же стали их отключать и изолировать, отметил он. Доступ к системе Rutube хакеры получили, взломав учетные записи сотрудников, заключил Баранов.