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В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube

Гендиректор Positive Technologies заявил, что Rutube взломали за два месяца до сбоя

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов раскрыл детали взлома российского видеохостинга Rutube. Хакеры проникли в систему Rutube за два месяца до массового сбоя сервиса и все это время изучали инфраструктуру видеохостинга, сообщил он газете «Ведомости».

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — заявил эксперт по кибербезопасности. Злоумышленники не преследовали коммерческих целей, добавил он.

При этом до 9 мая, когда произошел масштабный сбой в работе видеохостинга, киберпреступники не проявляли себя, добавил Баранов. По его словам, им потребовалось время для изучения внутреннего функционирования сервиса.

По словам эксперта, атака могла привести к гораздо более тяжелым последствиям, однако этому помешала IT-служба сервиса. Сотрудники Rutube заметили воздействие на элементы инфраструктуры и сразу же стали их отключать и изолировать, отметил он. Доступ к системе Rutube хакеры получили, взломав учетные записи сотрудников, заключил Баранов.

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