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В ДНР предрекли дальнейшую судьбу украинской государственности

Глава ДНР Пушилин заявил, что Украины как государства может не стать в обозримом будущем

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предрек дальнейшую судьбу украинской государственности. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По словам политика, Украины как государства может просто не стать в обозримом будущем.

Ранее Пушилин заявил, что российская спецоперация на Украине завершится «полнейшей победой» союзнических сил. Он подчеркнул, что «в этом нет никаких сомнений».

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Алевтина Запольская
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