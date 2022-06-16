В ДНР предрекли дальнейшую судьбу украинской государственности

Глава ДНР Пушилин заявил, что Украины как государства может не стать в обозримом будущем

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предрек дальнейшую судьбу украинской государственности. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По словам политика, Украины как государства может просто не стать в обозримом будущем.

Ранее Пушилин заявил, что российская спецоперация на Украине завершится «полнейшей победой» союзнических сил. Он подчеркнул, что «в этом нет никаких сомнений».