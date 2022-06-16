Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Пентагона смягчил риторику о ситуации на Украине после замечания Байдена

Глава Пентагона Остин смягчил риторику о ситуации на Украине после выговора Байдена
Начало событий в новости Байден посоветовал своим чиновникам «остыть» из-за слов о победе Украины

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / CNP / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с новым комментарием относительно ситуации на Украине, однако высказался значительно мягче, чем ранее. Его сообщение появилось в Twitter американского Минобороны вскоре после сообщений о том, что президент Джо Байден сделал Остину выговор.

«Мы должны приложить еще больше усилий, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя, своих граждан и свою территорию», — говорится в сообщении шефа Пентагона. Ранее Остин также высказывался относительно боевых действий на Украине и говорил, что американские власти хотят помочь Киеву «одержать победу в войне с Россией», и что Киев «может победить».

Однако, как сообщает телеканал NBC News, Байден не одобрил такой риторики и посоветовал Остину наряду с другими американскими чиновниками «остыть». По мнению президента, замечания чиновников о надежде Вашингтона на скорую победу Украины «могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией».

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили слова Медведева об исчезновении Украины
Украинские военные обстреляли центр Донецка
Трамп захотел объявить о своем участии в выборах президента США в 2024 году
«Зверское» нападение манула на работника зоопарка попало на видео
Сэмюэл Л. Джексон предпочел Marvel оскароносным фильмам
Появился тур по любимым местам отдыха Путина
Трасс призвала Запад поддержать Украину на переговорах
Китай прокомментировал сообщение о закрытии магазинов Huawei в России
В Британии развеяли надежды Украины на репарации
Изнасиловавшего школьницу россиянина поймали спустя 26 лет после преступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.