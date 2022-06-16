Глава Пентагона смягчил риторику о ситуации на Украине после замечания Байдена

Глава Пентагона Остин смягчил риторику о ситуации на Украине после выговора Байдена

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с новым комментарием относительно ситуации на Украине, однако высказался значительно мягче, чем ранее. Его сообщение появилось в Twitter американского Минобороны вскоре после сообщений о том, что президент Джо Байден сделал Остину выговор.

«Мы должны приложить еще больше усилий, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя, своих граждан и свою территорию», — говорится в сообщении шефа Пентагона. Ранее Остин также высказывался относительно боевых действий на Украине и говорил, что американские власти хотят помочь Киеву «одержать победу в войне с Россией», и что Киев «может победить».

Однако, как сообщает телеканал NBC News, Байден не одобрил такой риторики и посоветовал Остину наряду с другими американскими чиновниками «остыть». По мнению президента, замечания чиновников о надежде Вашингтона на скорую победу Украины «могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией».