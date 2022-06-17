Более 358 украинцев застряли в спецприемниках и изоляторах Москвы в ходе депортации

Более 358 украинцев застряли в спецприемнике поселка Сахарово и изоляторах Москвы в ходе процедуры депортации — их не могут выслать на родину из-за разрыва дипломатических отношений России и Украины. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Правозащитники просят столичного омбудсмена подключиться к решению этой проблемы. По данным издания, в других регионах России также есть «застрявшие» граждане Украины. Некоторых из них удалось пока что выслать лишь в ДНР. По данным члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в московских следственных изоляторах содержится по меньшей мере 245 украинцев. Около 60 из них были задержаны по запросу украинской стороны, они были в розыске за совершение преступлений на территории Украины, в том числе и тяжких. Некоторые из них не знали о своем розыске вплоть до задержания. С момента начала военной операции перестало действовать соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину.

Более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории России; после судебного процесс в РФ они могли бы отбывать наказание в Украине, но теперь и этот механизм обмена не работает.

По данным члена ОНК Москвы Гергия Иванова, в спецприемнике поселка Сахарово, он же Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), сейчас находятся еще 113 украинцев. До 25 февраля их там было не более 40 одновременно, так как процесс депортации носил оперативный характер. У некоторых из содержащихся нет заграничных паспортов, даже украинских. До спецоперации в таких случаях ЦВСИГ обращался в посольство Украины за помощью; дипломаты помогали оформить депортируемому документы и билет для возврата на родину и контролировали весь процесс. Но посольства Украины в Москве больше нет.