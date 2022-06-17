Замглавы Росморречфлота рассказал об отправке грузов на Дальний Восток

Замглавы Росморречфлота заявил о необходимости увеличения терминалов на Дальнем Востоке

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев рассказал об отправке грузов на Дальний Восток и упомянул транспортную стратегию на ПМЭФ.

«У нас есть транспортная стратегия, которую в декабре прошлого года правительство утвердило, мы тогда уже на той стадии подготовки заложили часть вызовов и определенных задач стратегических, которые тогда видели. События этого года обострили часть вызовов и сделали их наиболее приоритетными. Вопрос переориентации, перенаправления грузов был и раньше, соответственно, сейчас он стал наиболее острым. Могу сказать, что мы с РЖД проводим такую работу, РЖД в данном случае получается на острие атаки: непосредственно взаимодействует с теми грузовладельцами, которые пытаются предъявить грузоперевозки на Дальний Восток. Понимаем, что рынки сбыта сместились в азиатский регион и больше товаропроизводители стремятся как раз туда. Азиатский рынок получает запрос на перевозку этого или другого товара. По той номенклатуре, которую предъявляют, мы смотрим на портовую инфраструктуру, которая есть на Дальнем Востоке», — отметил он.

По его словам, необходимо увеличить число контейнерных терминалов на Дальнем Востоке.

«До этого времени у нас была угольная эпоха. Портовые мощности Дальнего Востока сильно развивались в угольном направлении, это отвечает экономическим запросам. Но сейчас мы видим, что есть нужда в увеличении контейнерных терминалов на Дальнем Востоке, появляются новые грузы. Например, металл. Появляется запрос на то, чтобы существующие мощности перенаправить или, по возможности, использовать под другие номенклатурные позиции. Под минеральные удобрения необходимо строительство отдельных терминалов», — заявил он.

Он также рассказал о потенциале коридора «Север-Юг».

«Я бы еще хотел бы остановиться на коридоре “Север-Юг”. Мы со своей стороны видим высокий потенциал этого направления, причем не только в части традиционных для этого региона товаров: я имею ввиду зерно, агропромышленный комплекс, лесные грузы, но это и другие позиции: минеральные удобрения, химические позиции. Этот коридор позволяет уже сейчас инфраструктурно обеспечить значительный объем грузов и достичь Персидского залива», — подчеркнул он.