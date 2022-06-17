Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Финляндия запретила физическим лицам ввоз топлива из России

Финляндия ввела запрет на ввоз физлицами в страну нефтепродуктов из России в емкостях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Финляндия ввела запрет на ввоз физическими лицами нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Об этом заявила представитель таможни европейской страны Туула Ляхдеринне, сообщает РИА Новости.

Ляхдеринне объяснила такое решением санкциями против России, которые Евросоюз ввел 4 июня. Ограничения накладываются на прямую или косвенная покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России. Также запрещен ввоз топлива в Россию.

«Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — заявили в финской таможне.

Ранее появилась информация, что подавшая заявку на вступление в НАТО Финляндия готовится отгородиться от России мощными заграждениями. Речи о сплошном мощном заграждении пока не идет, стену задумали установить лишь на «критически важных участках» границы. Сейчас же страны разделены лишь линией колючей проволоки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин описал угрозу потери суверенитета словами «будут только пенька и седла»
Популярная телеведущая раскрыла отношение к русским в Италии
Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
Врач объяснила россиянкам вред гель-лака для ногтей
Токаев анонсировал реформы судебной системы Казахстана
Отказ ЕК от рекомендации предоставить Грузии кандидатство в ЕС объяснили
Смертельная авария произошла в Москве
На Украине раскрыли повестку переговоров Зеленского и Джонсона
Путин анонсировал очищение правоохранительной системы
Марсоход Perseverance нашел в марсианском кратере остатки человеческого мусора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.