Финляндия запретила физическим лицам ввоз топлива из России

Финляндия ввела запрет на ввоз физлицами в страну нефтепродуктов из России в емкостях

Финляндия ввела запрет на ввоз физическими лицами нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Об этом заявила представитель таможни европейской страны Туула Ляхдеринне, сообщает РИА Новости.

Ляхдеринне объяснила такое решением санкциями против России, которые Евросоюз ввел 4 июня. Ограничения накладываются на прямую или косвенная покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России. Также запрещен ввоз топлива в Россию.

«Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — заявили в финской таможне.

Ранее появилась информация, что подавшая заявку на вступление в НАТО Финляндия готовится отгородиться от России мощными заграждениями. Речи о сплошном мощном заграждении пока не идет, стену задумали установить лишь на «критически важных участках» границы. Сейчас же страны разделены лишь линией колючей проволоки.