На берегу Байкала построят современный глэмпинг

В строительство нового глэмпинга на берегу Байкала инвестируют 118 миллионов рублей

На берегу Байкала появится современный глэмпинг-отель с объемом инвестиций в 118 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соглашение о строительстве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов. Уточняется, что проект позволит создать 40 рабочих мест.

«Уверен, что наше сотрудничество — это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры», — подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что в Иркутской области пройдет фестиваль ремесел Прибайкалья. Свои работы представят 14 мастеров из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Они покажут изделия разных направлений — от чеканки до изготовления керамики и резьбы по дереву.