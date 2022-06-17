Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о ликвидации хакерской сети в России

Минюст США заявил о ликвидации хакерской сети в России RSOCKS

Фото: Pixabay

США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами сумели пресечь деятельность якобы расположенного в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

В сообщении ведомства говорится, что хакерская сеть взломала миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру.

«В ходе данной операции была ликвидирована расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в Соединенных Штатах и других странах», — заявила агент ФБР Стэйси Мой.

Ранее Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что правительство США считает, что угроза кибератак на американские компании со стороны России остается высокой. По информации издания, руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли озвучила мнение, что отсутствие крупных кибератак на объекты инфраструктуры США с начала российской спецоперации на Украине не означает снижения уровня угрозы.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Coca-Cola решила прекратить производство напитков в России
Посольство России в США уличило Пентагон во лжи о лабораториях на Украине
Москвичи вспомнили толпы на барахолке в 90-е годы
Аналитик предрек спад европейской экономики
Европе и США предсказали раскол энергетической политики в отношении России
Блогерша назвала самые удачные фасоны платьев для девушек с большой грудью
Отмечен рост числа пациентов с неврологическими расстройствами после COVID-19
В Кремле оценили ситуацию с удобрениями в условиях санкций
Российский посол высказался о ситуации с украинским зерном
Роспотребнадзор оценил вероятность новых «потрясений» из-за COVID-19 в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.