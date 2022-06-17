США заявили о ликвидации хакерской сети в России

Минюст США заявил о ликвидации хакерской сети в России RSOCKS

США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами сумели пресечь деятельность якобы расположенного в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

В сообщении ведомства говорится, что хакерская сеть взломала миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру.

«В ходе данной операции была ликвидирована расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в Соединенных Штатах и других странах», — заявила агент ФБР Стэйси Мой.

Ранее Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что правительство США считает, что угроза кибератак на американские компании со стороны России остается высокой. По информации издания, руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли озвучила мнение, что отсутствие крупных кибератак на объекты инфраструктуры США с начала российской спецоперации на Украине не означает снижения уровня угрозы.