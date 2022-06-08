WSJ: в правительстве США заявили о высокой угрозе кибератак со стороны России

Правительство США считает, что угроза кибератак на американские компании со стороны России остается высокой. Как заявила газета Wall Street Journal (WSJ), такого мнения придерживаются представители американской администрации, ответственные за обеспечение кибербезопасности.

По информации издания, руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли озвучила мнение, что отсутствие крупных кибератак на объекты инфраструктуры США с начала российской спецоперации на Украине не означает снижения уровня угрозы. По ее мнению, «вредоносная киберактивность является частью российской тактики».

При этом директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис, говоря о предполагаемой киберугрозе со стороны РФ, отмечал, что опасения США строятся на данных разведки. «Мы в достаточной степени уверены относительно стратегической угрозы», — сказал он

В то же время руководитель управления кибербезопасности АНБ Роб Джойс, заявлял, что «угроза была и остается вполне реальной». «У русских есть возможности, которых нам следует остерегаться, они находятся на стадии принятия решения о том, применять ли их, и когда это может быть сделано», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США проводят «кибероперации» против России, заявив, что любая наступательная киберактивность против России не противоречит словам о нежелании конфликта. Так она отреагировала на заявление начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который ранее рассказал, что Вашингтон провел серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины.