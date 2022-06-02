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В США подтвердили проведение «киберопераций» против России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер подтвердила проведение «киберопераций» против России

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США проводят «кибероперации» против России, заявив, что любая наступательная киберактивность против России не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта.

Так она отреагировала на заявление начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который ранее рассказал, что Вашингтон провел серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. Он пояснил, что они были абсолютно законными и осуществлялись под полным гражданским надзором, не рассказав других подробностей и целей.

Кроме того, Накасоне заявлял, что его задача состоит в предоставлении министру обороны и президенту США различных вариантов действий, а также, что возможные кибератаки со стороны России анализируются постоянно, и киберкомандование «сохраняет бдительность каждый день».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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