Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины

Киберкомандование США заявило о защитных и наступательных операциях в поддержку Украины

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава киберкомандования Министерства обороны США Пол Накасоне заявил, что военные специалисты ведомства провели кибероперации в поддержку Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Накасоне сообщил, что проведена «серия операций по всему спектру, включая наступательные, защитные и информационные операции». Он пояснил, что они были абсолютно законными и осуществлялись под полным гражданским надзором, не рассказав других подробностей и целей.

Накасоне добавил, что его задача состоит в предоставлении министру обороны и президенту США различных вариантов действий, а также, что возможные кибератаки со стороны России анализируются постоянно, и киберкомандование «сохраняет бдительность каждый день».

В мае сообщалось, что в учениях НАТО в Эстонии приняли участие в том числе подразделения киберкомандования.

Ранее стало известно, что после начала специальной военной операции России отдельные украинские провайдеры стали использовать новый принцип кибератак против российских интернет-ресурсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса
Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины
Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.