США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины

Киберкомандование США заявило о защитных и наступательных операциях в поддержку Украины

Глава киберкомандования Министерства обороны США Пол Накасоне заявил, что военные специалисты ведомства провели кибероперации в поддержку Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Накасоне сообщил, что проведена «серия операций по всему спектру, включая наступательные, защитные и информационные операции». Он пояснил, что они были абсолютно законными и осуществлялись под полным гражданским надзором, не рассказав других подробностей и целей.

Накасоне добавил, что его задача состоит в предоставлении министру обороны и президенту США различных вариантов действий, а также, что возможные кибератаки со стороны России анализируются постоянно, и киберкомандование «сохраняет бдительность каждый день».

В мае сообщалось, что в учениях НАТО в Эстонии приняли участие в том числе подразделения киберкомандования.

Ранее стало известно, что после начала специальной военной операции России отдельные украинские провайдеры стали использовать новый принцип кибератак против российских интернет-ресурсов.