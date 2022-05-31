Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Украинские провайдеры стали чаще перехватывать российский трафик

В Qrator Labs рассказали о BGP-перехватах украинскими провайдерами трафика сетей в России

Фото: Kacper Pempel / Illustration / Reuters

После начала специальной военной операции России отдельные украинские провайдеры стали использовать новый принцип кибератак против российских интернет-ресурсов. Об этом рассказали «Ведомостям» эксперты.

Речь идет о технологии BGP Hijacking — умышленном перехвате трафика, при котором злоумышленник может читать и изменять передаваемые пакеты данных, а также перенаправлять их по другим адресам или блокировать передачу.

Как объяснил гендиректор и сооснователь компании-разработчика решений в области информационной безопасности StormWall Рамиль Хантимиров, в результате кибератака может вызвать нарушения в маршрутизации трафика увеличение задержек вплоть до полной сетевой недоступности интернет-ресурса. Эксперт уточнил, что подобная атака была проведена на один из российских банков. По его словам, крупный киевский провайдер стал отправлять другим компаниям инструкцию отбрасывать весь трафик на определенный IP, а не передавать его по назначению. В результате атаки из половины локаций сайт финансовой организации был недоступен, отметил Хантимиров.

Кроме того, основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин отметил, что блокировки ресурсов различных компаний, попавших под санкции, с использованием BGP Hijacking наблюдались в первом квартале текущего года. В частности, от действий украинского провайдера Lurenet пострадали несколько российских операторов мобильной связи. В то же время специалист отметил, что в настоящий момент всплеска по числу BGP-перехватов нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что против России развязана масштабная война в киберпространстве. Глава государства отметил, что в последние годы число кибератак на российскую информационную инфраструктуру постоянно растет. По его словам, с началом спецоперации на Украине атаки стали «более острыми и серьезными».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО
Названа самая дорогая услуга в прайс-листе московских сантехников
Херсон и Запорожье перешли на российскую мобильную связь
Россиянка рискнула переночевать у индуса и удивилась гостеприимству
Озвучены темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
Раскрыто опасное заблуждение ЕС насчет поставок российских энергоресурсов
США потратят до 10 миллионов долларов на «гражданский активизм» в Сербии
Учительница занялась сексом с учеником, решила уйти от мужа и оказалась в тюрьме
Названа лучшая альтернатива доллару и евро
Украинские провайдеры стали чаще перехватывать российский трафик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.