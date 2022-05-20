Путин заявил о развязанной против России масштабной кибервойне

Президент Путин заявил, что против России развязана масштабная война в киберпространстве

Президент России Владимир Путин заявил, что против страны развязана масштабная война в киберпространстве. Его слова передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в последние годы число кибератак на российскую информационную инфраструктуру постоянно растет. По словам Путина, с началом специальной операции России на Украине атаки стали «более острыми и серьезными». «По сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», — сказал он.

Президент также сообщил, что кибератаки на Россию наносятся из разных стран. Он назвал действия злоумышленников четко скоординированными. «По сути, это действия государственных структур», — уточнил Путин.

Он добавил, что киберагрессия против страны провалилась. «В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — объяснил Путин.

Ранее на Украине признались в организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить более 660 кибератак против компаний, банков и учреждений России и Белоруссии.

24 февраля Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.