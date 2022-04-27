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На Украине признались в организации хакерских атак против российских компаний

Вице-премьер Украины Федоров заявил об организации хакерских атак против компаний России

Фото: GSMinfo

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Об этом он сообщил в интервью испанской газете El País, передает ТАСС.

Федоров заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить свыше 660 кибератак против компаний, банков и учреждений в России и Белоруссии.

«На данный момент у нас около 300 тысяч специалистов... Участие добровольное, и мы организуем его через Telegram, куда выкладываем ежедневные задания. Личного контакта с киберволонтерами нет», — добавил министр.

В конце февраля из-за начала специальной военной операции в Донбассе кибервойну России объявили хакеры из группировки Anonymous. Злоумышленники атаковали российских интернет-провайдеров и правительственные порталы, а также взломали сайты таких крупных СМИ, как ТАСС, «Коммерсант», «Известия» и Forbes.

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Алевтина Запольская
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