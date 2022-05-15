В Эстонии пройдут совместные с НАТО учения

В Эстонии пройдут масштабные учения Siil 2022 с участием военнослужащих стран НАТО

В Эстонии в понедельник, 16 мая, начнутся масштабные учения с участием военнослужащих из стран НАТО. Об этом сообщается на сайте Главного штаба Сил обороны страны.

В штабе сообщили, что учения названы Siil 2022 — на русский это переводится как «Еж 2022». В них примут участие 15 тысяч военнослужащих Эстонии, а также союзники из десяти стран Североатлантического альянса.

Учения закончатся 3 июня. Они пройдут на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В учениях примут участие 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, а также службы тыла и члены военизированного ополчения «Союз обороны».

Учения Сил обороны «Еж» — крупнейшие в Эстонии. До этого они проходили в 2008, 2015 и в 2018 годах.

Ранее совместные с НАТО учения прошли в Грузии с 20 по 25 марта. По данным Минобороны страны, они были командно-штабными и подразумевали компьютерные учения. В них приняли участи представители 23 стран, которые являются членами или партнерами Североатлантического альянса.