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В Грузии пройдут совместные с НАТО учения

В Минобороны Грузии сообщили о совместных учениях с НАТО с 20 по 25 марта

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

На территории Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии, передает ТАСС.

«Маневры Грузия — НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в учениях примут участие представители 23 стран, которые являются членами или партнерами НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией. Альянс должен сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту, считает он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.

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Анастасия Шейкина
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