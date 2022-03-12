В Грузии пройдут совместные с НАТО учения

В Минобороны Грузии сообщили о совместных учениях с НАТО с 20 по 25 марта

На территории Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии, передает ТАСС.

«Маневры Грузия — НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в учениях примут участие представители 23 стран, которые являются членами или партнерами НАТО.

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