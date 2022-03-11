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Генсек НАТО призвал не допустить войны с Россией

Генсек НАТО Столтенберг призвал не допустить войны с Россией на фоне ситуации на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

События на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает CNN Turk.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Я ценю инициативы Турции. Президент [России Владимир] Путин должен положить конец этой войне и полностью вывести свои войска с Украины. Эта война не должна выйти за пределы Украины», — сказал он.

Ранее в марте Столтенберг призвал сделать все возможное, чтобы обострение на Украине ограничилось территорией страны. По его словам, НАТО несет ответственность за «каждый дюйм территории альянса» и обязано защитить страны-члены, граничащие с Украиной.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Варвара Кошечкина
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