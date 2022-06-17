Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев в присутствии Путина отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Токаев заявил о непризнании Казахстаном ДНР и ЛНР и назвал их квазигосударствами

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

На заседании, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин, Токаев объяснил, что право наций на собственное государство и их желание отделиться от уже существующих государственных границ приведет к разделению мира. По его мнению, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств, которые являются членами ООН, появятся более 500–600 новых образований, что приведет к хаосу.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — высказался казахстанский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин согласился признать независимыми государствами ДНР и ЛНР и подписал соответствующий указ. Спустя три дня стало известно о начале на территории Украины специальной военной операции.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.