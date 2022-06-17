Токаев в присутствии Путина отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Токаев заявил о непризнании Казахстаном ДНР и ЛНР и назвал их квазигосударствами

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

На заседании, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин, Токаев объяснил, что право наций на собственное государство и их желание отделиться от уже существующих государственных границ приведет к разделению мира. По его мнению, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств, которые являются членами ООН, появятся более 500–600 новых образований, что приведет к хаосу.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — высказался казахстанский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин согласился признать независимыми государствами ДНР и ЛНР и подписал соответствующий указ. Спустя три дня стало известно о начале на территории Украины специальной военной операции.