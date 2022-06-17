Россияне стали чаще покупать авиабилеты в июне в три страны

OneTwoTrip: в июне россияне стали чаще летать на Шри-Ланку, в Испанию и Германию

Россияне стали чаще интересоваться билетами на Шри-Ланку, в Испанию и Германию. О самых популярных авианаправлениях июня стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Больше всего в июне возросло число перелетов на Шри-Ланку — по сравнению с маем доля бронирований авиабилетов на остров в Индийском океане выросла на 120 процентов. Также туристы стали активнее летать в Испанию: популярность направления увеличилась в два раза. На третьем месте оказалась Германия. Спрос на путешествия в европейскую страну вырос на 82 процента.

Кроме того, российские туристы стали чаще покупать авиабилеты в июне в Азербайджан — доля бронирований возросла на 72 процента, в Узбекистан — 63 процента, Италию — 45 процентов, Францию — 44 процента, Египет — 37 процентов, Индонезию — 30 процентов и на Мальдивы — 29 процентов.

Ранее в июне россиянам раскрыли стоимость коротких поездок на выходные в разные города страны. Провести уикенд в Москве обойдется в 8,5 тысячи рублей, в Сочи — от 7,9 тысячи, в Санкт-Петербурге — от 7,8 тысячи, в Калининграде — от 6,9 тысячи, в Казани — от 6,5 тысячи рублей.