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Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем

Президент Путин рассказал о рекордном товарообороте с Китаем по итогам года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в ходе панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме предсказал рекордный товарооборот России с Китаем по итогам 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского президента, двум странам в сложившихся условиях «интересно и выгодно сотрудничать». При этом Москва не ожидает, что Пекин будет ей «во всем подыгрывать или сопровождать».

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном обращении к участникам форума отметил, что рост товарооборота свидетельствует о стрессоустойчивости сотрудничества двух стран.

«Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65,8 млрд долларов США», — отметил Си.

Ударная волна


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Платон Щукин
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