Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем

Президент Путин рассказал о рекордном товарообороте с Китаем по итогам года

Президент Владимир Путин в ходе панельной сессии на Петербургском международном экономическом форуме предсказал рекордный товарооборот России с Китаем по итогам 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского президента, двум странам в сложившихся условиях «интересно и выгодно сотрудничать». При этом Москва не ожидает, что Пекин будет ей «во всем подыгрывать или сопровождать».

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном обращении к участникам форума отметил, что рост товарооборота свидетельствует о стрессоустойчивости сотрудничества двух стран.

«Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг 65,8 млрд долларов США», — отметил Си.

Ударная волна



