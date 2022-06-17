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«Главнокомандующий» Байден рассказал о принятии решения о санкциях против России

Президент США Байден заявил, что ввел санкции против России как главнокомандующий

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в интервью агентству Associated Press (AP) рассказал, как именно он принимал решение о введении столь масштабных санкций против России. По его словам, в тот период он мыслил и действовал не как политик, который планирует одержать победу на следующих выборах, а как верховный главнокомандующий.

«Что произойдет, если сильнейшая держава НАТО не станет отвечать на российскую агрессию?» — задался вопросом американский лидер.

Он считает, что в этом случае Россия стала бы продвигаться глубже в Европу, Китай более смело относился к своим планам по захвату Тайваня, а КНДР стала бы еще более агрессивна со своими ядерными амбициями.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что власти США намерены ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России и в то же время максимально безвредными для других стран.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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