США заявили о намерении сделать санкции против России более болезненными

В Госдепе заявили о намерении сделать санкции против России как можно более болезненными

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что власти США намерены ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России и в то же время максимально безвредными для других стран, сообщает ТАСС.

«Наша цель состоит в том, чтобы сделать эти финансовые санкции, экспортные ограничения, другие соответствующие меры как можно более болезненными для Кремля, для ключевых лиц, которые принимают решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы сократить издержки не только здесь (в США — прим. «Ленты.ру»), но и для других стран, для людей по всему миру», — заявил официальный представитель Госдепа.

Ранее известная британская писательница, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг выступила за ужесточение санкций против России. Своим мнением об этом она поделилась во время розыгрыша, который провели российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).