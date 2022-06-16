Джоан Роулинг выступила за ужесточение санкций против России

Роулинг выступила за ужесточение санкций против России в ходе розыгрыша Вована и Лексуса

Известная британская писательница, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг положительно оценила санкции против России. Мнением об этом она поделилась во время розыгрыша, который провели российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Соответствующее видео блогеры продемонстрировали в ходе сессии «Fake news в эпоху глобализации» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пранкеры позвонили Роулинг от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы с ними автор знаменитых произведений согласилась изучить возможность заменить молнию на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб. Также Роулинг выступила за ужесточение санкций в отношении РФ. «Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», — заявила она.

Кроме того, писательница посчитала смешной шутку о том, что на ракетах, запускаемых по Донецку и Луганску, можно писать «авада кедавра» (заклинание убийства в книгах о Гарри Поттере — прим. «Ленты.ру»).

Вован и Лексус в 2022 году уже разыгрывали Джоан Роулинг. В результата пранка писательница поделилась на своей странице в Twitter постом со ссылкой на премьеру нового шоу блогеров на Rutube. При этом сообщение сопровождалось комментарием о гуманитарной помощи жителям Украины.