Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг

Писательница Роулинг разместила ссылку на премьеру нового шоу Вована и Лексуса
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Neil Hall / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере британской писательницей Джоан Роулинг. На случившееся в Telegram обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Известно, что Роулинг на странице в Twitter поделилась постом со ссылкой на премьеру нового шоу пранкеров на Rutube. Сообщение сопровождено комментарием о гуманитарной помощи жителям Украины (на момент написания заметки твит по-прежнему доступен).

«Мы попросили ее пропиарить наш сайт "во славу Украины", а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу. Она закрепила сообщение со ссылкой, и вот оно у нее висит. Она думала, что помогает президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, ждет, что он ее репостнет, но он этого делать явно не будет», — сообщил Вован.

На аккаунт писательницы в соцсети подписаны почти 14 миллионов человек. В новом выпуске шоу пранкеры разоблачают фейки зарубежных СМИ о российской спецоперации.

Материалы по теме:
Круто ли ты попал на ТВ Как блогеры пытались пробиться на телевидение и что из этого вышло
Круто ли ты попал на ТВКак блогеры пытались пробиться на телевидение и что из этого вышло
20 апреля 2016
«Это ж я, Мадонна, не узнал?» Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
«Это ж я, Мадонна, не узнал?»Как пранкеры выводят российских чиновников и депутатов на чистую воду
19 июня 2017

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Спустя несколько дней после публикации пранка видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании администрации YouTube — в соответствующем письме их ролики назвали угрозой национальной безопасности королевства. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
Чимаев взлетел в рейтинге лучших бойцов мира в полусреднем весе
Тревор Рид заявил об отсутствии жалоб к администрации российской колонии
У США закончились деньги на Украину
Появилось видео стрельбы возле здания МГБ Приднестровья
В сети появились кадры обмена летчика Ярошенко на американца Рида
Диетолог перечислил пять поднимающих настроение продуктов
В России подтвердили выход из Всемирной туристской организации
Оценены последствия выхода России из Всемирной туристской организации
Австралийские атлеты подарили принцу Гарри плавки и ошиблись с размером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.