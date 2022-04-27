Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг

Писательница Роулинг разместила ссылку на премьеру нового шоу Вована и Лексуса

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере британской писательницей Джоан Роулинг. На случившееся в Telegram обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Известно, что Роулинг на странице в Twitter поделилась постом со ссылкой на премьеру нового шоу пранкеров на Rutube. Сообщение сопровождено комментарием о гуманитарной помощи жителям Украины (на момент написания заметки твит по-прежнему доступен).

«Мы попросили ее пропиарить наш сайт "во славу Украины", а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу. Она закрепила сообщение со ссылкой, и вот оно у нее висит. Она думала, что помогает президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, ждет, что он ее репостнет, но он этого делать явно не будет», — сообщил Вован.

На аккаунт писательницы в соцсети подписаны почти 14 миллионов человек. В новом выпуске шоу пранкеры разоблачают фейки зарубежных СМИ о российской спецоперации.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов. В ходе разговора глава ведомства, в частности, заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО.

Спустя несколько дней после публикации пранка видеохостинг YouTube заблокировал канал россиян. Вован позднее заявил, что причиной блокировки стала жалоба Министерства обороны Великобритании администрации YouTube — в соответствующем письме их ролики назвали угрозой национальной безопасности королевства. Пранкеры сочли удаление канала политическим шагом.