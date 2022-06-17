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Литва прекратит транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград

Алиханов: Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с субботы, 18 июня, Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом (ЕС). Алиханов отметил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу данного запрета и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Помимо этого он подчеркнул, что стоимость логистики объективно возрастет и в случае необходимости власти региона будут обращаться к федеральному центру с точки зрения субсидирования подобных перевозок. Губернатор также рассказал, что, по оценкам властей региона, под запрет транзита через Литву попадет от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Марина Совина
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