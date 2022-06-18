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В России запустят сервис электронной купли-продажи машин

Глава Минцифры Шадаев анонсировал запуск сервиса электронной купли-продажи машин в России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В России появится сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. Его запуск в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует РИА Новости.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию», — сказал Шадаев.

Цифровая подпись человека в Госуслугах — это электронный аналог подписи от руки. Подписанный онлайн документ равнозначен собственноручно подписанному.

Ранее издание Autonews пришло к выводу, что на фоне укрепления курса рубля, а также остановки автозаводов и прекращения поставок в Россию автомобилей иностранного производства страна вошла в список рынков с самыми дорогими машинами.

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Анастасия Шейкина
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