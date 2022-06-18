На Украине отказались «отменять» Чайковского

Ученый совет Киевской консерватории отказался убирать имя Чайковского из названия

Ученый совет Национальной музыкальной академии Украины объявил, что отказывается убирать из названия консерватории имя русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Вместо «отмены» музыканта совет Киевской консерватории решил обратиться к президенту Украины и высшему руководству страны с просьбой «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности». В консерватории напомнили, что отец русского композитора происходил из запорожских казаков. Также отметили, что сам Чайковский относился к Украине «с неимоверной любовью».

«Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и [английский писатель Уильям] Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру», — заявил член наблюдательного совета консерватории Юрий Рыбчинский.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура «отмены» в мире невозможна. Министр привела в пример годы войны, а также период Советского Союза, подчеркнув, что даже тогда культурный диалог между странами сохранялся.