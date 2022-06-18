На Украине отказались «отменять» Чайковского
Ученый совет Национальной музыкальной академии Украины объявил, что отказывается убирать из названия консерватории имя русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Вместо «отмены» музыканта совет Киевской консерватории решил обратиться к президенту Украины и высшему руководству страны с просьбой «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности». В консерватории напомнили, что отец русского композитора происходил из запорожских казаков. Также отметили, что сам Чайковский относился к Украине «с неимоверной любовью».
«Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и [английский писатель Уильям] Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру», — заявил член наблюдательного совета консерватории Юрий Рыбчинский.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что культура «отмены» в мире невозможна. Министр привела в пример годы войны, а также период Советского Союза, подчеркнув, что даже тогда культурный диалог между странами сохранялся.