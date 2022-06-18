Байден упал с велосипеда и попал на видео

Президент США Байден упал во время велопрогулки в штате Делавэр

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Видео с инцидентом публикует РИА Новости.

На кадрах Байден подъезжает к журналистам во время велопрогулки и падает набок. После падения к президенту сразу приходят на помощь сотрудники Секретной службы США. Байден встает и начинает беседу с журналистами. По их словам, после инцидента на главе государства не было видимых царапин и травм.

«Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, когда он слезал, и он в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент рассчитывает провести весь день со своей семьей», — цитирует заявление пула агентство.

8 июня сообщалось, что президент США вновь оступился, поднимаясь на борт номер один (Air Force One). Ранее, в марте 2021 года, Джо Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт номер один. Как объяснила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, Байден просто оступился, и ему не потребовалась помощь медиков. Также в Белом доме заявили, что в тот день было «очень ветрено».