Президент США Джо Байден вновь оступился при подъеме на борт номер один

Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь на борт номер один (Air Force One). Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел перед поездкой американского лидера в Лос-Анджелес для участия в саммите Америк. Уточняется, что Байден оступился, сделав несколько шагов по трапу, однако устоял на ногах.

В марте 2021 года Джо Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт номер один. Как объяснила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, Байден просто оступился, и ему не потребовалась помощь медиков. Также в Белом доме заявили, что в тот день было «очень ветрено».