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Байден вновь оступился при подъеме на борт номер один

Президент США Джо Байден вновь оступился при подъеме на борт номер один

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь на борт номер один (Air Force One). Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел перед поездкой американского лидера в Лос-Анджелес для участия в саммите Америк. Уточняется, что Байден оступился, сделав несколько шагов по трапу, однако устоял на ногах.

В марте 2021 года Джо Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт номер один. Как объяснила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, Байден просто оступился, и ему не потребовалась помощь медиков. Также в Белом доме заявили, что в тот день было «очень ветрено».

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Ксения Назарова
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