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Путин поблагодарил медиков за участие в спецоперации

Президент Путин поблагодарил медицинских работников за участие в спецоперации на Украине

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских медиков за участие в специоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поздравил медиков с наступающим Днем медицинского работника.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей, к тем, кто, рискуя порой жизнью, жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции!» — сказал он во время видеоконференции.

Отмечается также, что сегодня, 18 июня, Путин открыл 19 медицинских объектов по всей стране.

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Варвара Кошечкина
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