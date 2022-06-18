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Экономика

Меркель высказалась об использовании Россией «Северного потока-2»

Экс-канцлер ФРГ Меркель опровергла использование Россией «Северного потока-2» как оружие

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла использование Россией газопровода «Северный поток-2» в качестве оружия. Об этом она высказалась в интервью агентству RND.

Комментируя решение о строительстве газопровода, Меркель заявила, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

По ее словам, этот шаг оказался сложным, поскольку был распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину сразу после запуска «Северного потока-2». При этом экс-канцлер ФРГ указала на то, что в момент начала российской спецоперации трубопровод не был запущен. «В этом смысле газ не был оружием», — подчеркнула она.

В интервью RND Меркель также объяснила свой прежний выбор в пользу российского трубопроводного газа вместо сжиженного из других стран. Как она пояснила, это решение было обусловлено его выгодой для промышленности.

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Алевтина Запольская
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