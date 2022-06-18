В ООН сообщили о рекордном числе детей-беженцев со времен Второй мировой войны

ООН: число детей-беженцев к 2021 году достигло рекорда со времен Второй мировой войны

К концу 2021 года число детей-беженцев достигло рекордных значений со времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте детского фонда ООН — ЮНИСЕФ.

По его данным, в 2021 году 36,5 миллиона детей покинули свои дома — среди них 13,7 миллиона беженцев и тех, кому необходимо убежище. Фонд также сообщил о 22,8 миллиона несовершеннолетних, перемещенных внутри своей страны.

В подсчеты ООН не включены дети, которым пришлось покинуть свои дома из-за климатических и экологических проблем, а также те, кто пострадал из-за боевых действий на Украине.

За 2021 год число детей-беженцев, по утверждению фонда, возросло на 2,2 миллиона. Причиной этому назван «каскад кризисов», среди которых конфликт в Афганистане, сложная обстановка в Демократической Республике Конго и в Йемене. Вследствие этого на несовершеннолетних оказывают влияния потрясения, которые усугубляются проблемами изменения климата.

«Как и нестабильность, перемещение детей растет быстро», — подчеркнули в детском фонде ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что климатические изменения и их последствия уже стали угрозой почти для половины человечества. Он указал на необходимость сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и полностью компенсировать эмиссии к середине века.