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Песков ответил на сообщения об отказе Токаева от ордена Александра Невского

Пресс-секретарь Песков опроверг информацию об отказе Токаева от ордена Александра Невского

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Информация об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Подъем».

По его словам, награждение и не планировалось. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.

Об отказе Токаева от ордена Александра Невского ранее сообщили казахские СМИ и политолог Ербол Едилов. По их данным, президент Казахстана до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград.

Отмечалось, что аналогичный случай произошел во время визита президента Казахстана в Бишкек — Токаев отказался от высшей госнаграды Киргизии «Манас» первой степени.

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Варвара Кошечкина
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