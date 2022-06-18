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Зеленский предложил ратифицировать Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием

Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ратифицировать законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, которая призвана защитить женщин от домашнего и сексуального насилия. Соответствующий законопроект он вынес на рассмотрение Верховной Рады, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, Киев признает, что целью данной конвенции является защита женщин от любых форм насилия, а также «недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия».

Отмечается, что ни одно из положений конвенции не рассматривается как обязывающее менять Семейный кодекс и конституцию государства или же мешающее родителям воспитывать детей согласно своим убеждениям.

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием принята в 2011 году. Документ определяет как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию. Его подписали 47 государств, однако ратифицировали только 33.

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Варвара Кошечкина
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