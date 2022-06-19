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Более 30 боевиков ИГ сбежали из сирийской тюрьмы

Al-Watan: более 30 боевиков «Исламского государства» сбежали из тюрьмы в Сирии

Фото: Сергей Новиков / ТАСС

Более 30 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сбежали из тюрьмы в городе Ракка, подконтрольной оппозиционным Дамаску формированиям «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщает газета Al-Watan со ссылкой на неназванные источники.

Утверждается, что бойцы СДС уже разместили снайперов и блокпосты в районе тюрьмы, они проводят обыски близлежащих домов.

Помимо этого, боевики международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) захватили две деревни недалеко от города Африн в Сирии. В результате столкновений с правительственными войсками погибли более 30 человек.

В январе члены ИГ атаковали другую подконтрольную СДС тюрьму в Эль-Хасеке. Вскоре формирования СДС взяли тюрьму под контроль, оставшиеся террористы численностью около тысячи человек сдались. Впрочем, около 200 боевиков смогли сбежать.

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Виктория Кондратьева
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