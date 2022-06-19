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Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Смерть Бурбулиса подтвердила его племянница Юлия. «Да, это так», — ответила она на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Бурбулиса Андрей Марков, смерть политика была неожиданной. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе IX Глобального бакинского форума, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку"», — уточнил он.

Геннадий Бурбулис — советский и российский государственный и политический деятель, один из соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

Варвара Кошечкина
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