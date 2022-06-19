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Тысячи человек собрались на акцию протеста в центре Кишинева

Тысячи сторонников оппозиции собрались на акцию протеста в центре Кишинева

Фото: Shutterstock

В воскресенье, 19 июня, тысячи сторонников оппозиции собрались на акцию протеста в центре Кишинева, организованную партией «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

Участники требовали отставки президента и расформирования парламента, который находится под контролем «Партии действия и солидарности».

Председатель «Шор» Марина Таубер раскритиковала правительство страны за неспособность сдержать рост цен на потребительские товары, кроме того, она обвини власти в давлении на оппозицию. «В срочном порядке должны быть назначены досрочные выборы в парламент», — высказалась Таубер.

Участники митинга в белых футболках с надписью «Новая жизнь» принесли с собой флаги Молдавии. Уточняется, что в мероприятии участвовали не только жители Кишинева, но и других городов.

Полиция не препятствует проведению акции.

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Варвара Кошечкина
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