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Президента Колумбии отправят под домашний арест

El Tiempo: суд постановил отправить президента Колумбии Дуке под домашний арест на два дня
Иван Дуке

Иван Дуке. Фото: Mike Blake / Reuters

Суд в Колумбии постановить отправить президента страны Ивана Дуке под домашний арест на два дня за неисполнение судебного решения. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Как пишет издание, инстанция посчитала, что Дуке проигнорировал судебное решение от 2020 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта на севере Колумбии. Кроме того, президенту был назначен штраф.

Ранее кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил о готовящемся на него покушении. Политик отметил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь. Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов. На первом месте — кандидат от левых сил Густаво Петро.

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Марина Совина
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