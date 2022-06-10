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Кандидат в президенты Колумбии заявил о готовящемся на него покушении

Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что его планируют убить
Родольфо Эрнандес

Родольфо Эрнандес . Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты Колумбии Родольфо Эрнандес заявил о готовящемся на него покушении. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик отметил, что откажется от публичных мероприятий до второго тура выборов 19 июня из-за опасений за свою жизнь.

«Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить — не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать», — сообщил он.

Эрнандес занял второе место в первом туре президентских выборов. На первом месте — кандидат от левых сил Густаво Петро.

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Марина Совина
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