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В российском городе четверо мужчин с ножом напали на подростка

В Екатеринбурге четверо мужчин напали на подростка и нанесли ему два ножевых ранения

В Екатеринбурге четверо мужчин с ножом напали на подростка — они прыснули несовершеннолетнему в глаза из баллончика, а затем начали избивать ногами. Видео инцидента публикует E1.RU.

По словам одного из очевидцев, нападавшие проследовали за длинноволосым молодым человеком до подъезда дома на Тбилисском бульваре. Там они нанесли ему два ножевых ранения.

Как сообщили изданию правоохранители, пострадавший обратился в отдел полиции № 12 с заявлением. «По факту инцидента сотрудниками территориального ОВД организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту», — заявили в пресс-службе российского города.

Ранее в мае сообщалось, что в Петрозаводске подростки толпой жестоко избили мужчину из-за сделанного им замечания в магазине. Позже выяснилось, что компания подростков приставала и к другим покупателям. Полиция организовала проверку, нападавших несовершеннолетних разыскивают.

Варвара Кошечкина
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