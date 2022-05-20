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Российские подростки толпой жестоко избили мужчину и попали на видео

В Петрозаводске подростки толпой избили мужчину из-за сделанного им замечания в магазине

В Петрозаводске подростки толпой жестоко избили мужчину из-за сделанного им замечания в магазине. Кадры с места опубликованы в Telegram-канале «360».

На видео попал момент, когда мужчина выходит из магазина. Россиянина сразу же окружают подростки и начинают его оскорблять. Один из юношей сильно толкает жителя Петрозаводска. В результате мужчина оказывается на асфальте и пытается увернуться от ударов ногами по лицу.

Позже выяснилось, что компания подростков приставала и к другим покупателям магазина. Россиянин сделал парням замечание, за что его после и избили.

Полиция уже организовала проверку, нападавших несовершеннолетних разыскивают.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе толпа подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Пятеро несовершеннолетних напали на россиянина у подъезда — били по телу и голове. После случившегося пострадавший обратился за медицинской помощью. В прокуратуре российского региона начали проверку, а подростков задержали.

Анна Щербакова
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