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Российские подростки толпой жестоко избили мужчину из-за замечания

В Нижнем Тагиле подростки избили мужчину, который сделал им замечание

Фото: Владимир Песня / РИА Ноаости

В Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе толпа подростков толпой избила мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, пятеро несовершеннолетних напали на россиянина у подъезда — они ударяли его по туловищу и голове. Несколько прохожих пытались прекратить нападение, но подростки оказали им сопротивление.

После случившегося пострадавший обратился за медицинской помощью. В прокуратуре российского региона начали проверку. Подростков задержали.

Ранее в Нижнем Тагиле 15 школьников толпой избили сверстников из-за электронной сигареты. Они пинали ногами и ставили на колени четырех ребят. Один из подростков после очередного удара потерял сознание.

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Анастасия Шейкина
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